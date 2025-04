Volley, la Pvt Modica sempre più inarrestabile

Sport

Successo anche sul parquet del Pomezia. E ora si guarda alla sfida in casa con il Marsala

E’ finita ancora una volta con un successo la partita giocata dalle modicane.

United Volley Pomezia 1

Pvt Modica 3

Parziali: 23/25, 27/25, 17/25, 13/25

Continua la serie positiva della Pvt Modica che sabato pomeriggio si è imposta in quattro set sul difficile campo dello United Volley Pomezia.

Un successo che consente alle aquile biancorosse di rimanere nelle zone di vertice, alle spalle della capolista Fasano.

Le modicane di coach Luca D’Amico sono diventate un sestetto ingiocabile che riesce a tirasi fuori dalle situazioni complicate grazie alla forza di un gruppo che il tecnico è riuscito a compattare e a far rendere al massimo.

Pomezia non è certo l’ultima squadra arrivata, ma sabato dopo aver lottato contro Brioli e compagne non ha saputo tenere il ritmo delle modicane che dopo aver vinto al fotofinish il parziale di apertura (23/25) e perso ai vantaggi (27/25) la seconda frazione di gioco, ha mostrato i “muscoli” alle laziali che nel terzo e quarto set, sono state sovrastate dalla forza fisica e dal maggiore tasso tecnico delle biancorosse che hanno preso in mano le redini del gioco e portato a casa con distacchi molto ampi (17/25 – 13/25) l’ennesimo successo che rende ancora più entusiasmante un finale di stagione, dove per le avversarie incontrare le modicane diventa sempre più difficile.