Volley Modica, allenamento congiunto con il Bronte

Sport

Domenica al Palarizza la sfida sfruttando il turno di riposo imposto dal calendario

Archiviata con un pizzico di delusione la sconfitta casalinga con Reggio Calabria nella gara d’esordio del campionato di Serie A3, l’Avimecc Modica nella seconda giornata osserverà il turno di riposo imposto dal calendario.

I “Galletti”, infatti, torneranno in campo in campionato nella terza giornata il 27 ottobre nella sfida che al “PalaSiani” li vedrà ospiti della Gaia Energy Napoli.

I biancoazzurri cari al presidente Ezio Aprile, intanto, hanno continuato a lavorare per tutta la settimana per iniziare a preparare meticolosamente la difficile trasferta partenopea e domenica pomeriggio per non perdere il ritmo gara affronteranno in un allenamento congiunto i catanesi del Ciclope Bronte.