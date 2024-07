Volley Modica, arriva il libero Biagio Pappalardo

Sport

Arriva dal Sorrento ed è pronto a dare il massimo

Prende sempre più forma il roster 2024/2025 dell’Avimecc Modica, che aggiunge un nuovo tassello al suo reparto di seconda linea con l’arrivo alla corte di coach Enzo Distefano del libero Biagio Pappalardo (nella foto).

Classe 2005, Biagio Pappalardo è alto 180 centimetri e arriva in biancoazzurro dalla Com Cavi Meta Volley Sorrento.

“Pappalardo – spiegano i dirigenti dell’Avimecc Modica – è un acquisto di prospettiva che ci può tornare utile già nel presente. Conosciamo le sue qualità e crediamo sia pronto per un campionato importante come la serie A3. Sotto le cure di coach Distefano e del suo staff e lavorando con determinazione in palestra avendo accanto gente di esperienza -concludono – non potrà che continuare il suo percorso di crescita”.

Dopo aver mosso i primi passi alla Giavì Pedara, dopo due anni si trasferisce alla Vipe e dopo aver vinto il titolo regionale di categoria passa alla Roomy Catania, dove grazie ai buoni risultati ottenuti e le ottime prestazioni fornite viene convocato in A3 con la Saturnia Acicastello. Poi il trasferimento in Campania nelle file della Meta Sorrento, squadra con la quale arriva a conquistare anche un 4 posto alle finali nazionali di categoria.

Tra qualche settimana per Biagio Pappalardo, inizierà la sua avventura in un campionato importante come quello di Terza Serie nel quale cercherà di ritagliarsi il suo spazio.