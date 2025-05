Volley Modica, Distefano riconfermato in panchina

Sport

La notizia circolava da tempo in città. Ora la conferma ufficiale

La notizia circolava da tempo in città, mancava solo l’ufficialità che è arrivata nelle scorse ore.

Enzo Distefano (nella foto) è stato riconfermato sulla panchina dell’Avimecc Modica e guiderà il sestetto biancoazzurro per la terza stagione consecutiva nel prossimo campionato di serie A3, dove i “Galletti” punteranno a migliorare ulteriormente l’ottimo campionato disputato con il raggiungimento dei play off e l’eliminazione in gara 3 per mano della Rinascita Lagonegro che poi ha conquistato il salto in serie A2.

È questo il primo passo della dirigenza presieduta da Ezio Aprile, che comincia a tracciare a grandi linee il futuro del sodalizio modicano ai nastri di partenza del campionato di serie A3 con rinnovate ambizioni.

La riconferma del tecnico ragusano è stata fatta con coscienza e soprattutto per dare continuità al progetto tecnico della squadra che sta dando i suoi frutti in termini di risultati e consensi.

“Appena conclusa la stagione – dichiara Enzo Distefano – la società ha subito voluto incontrarmi per fare un bilancio del lavoro svolto, che ha portato a centrare i nostri obiettivi, ma soprattutto per discutere dell’immediato futuro. Il rinnovo biennale dell’accordo mi ha fatto immensamente piacere, perchè non è scontato che una piazza importante come Modica punti su un tecnico emergente come me. A essere sincero mi aspettavo la riconferma dopo le prime due stagioni positive, nelle quali abbiamo centrato i play off e siamo stati eliminati in entrambi i casi da formazioni che poi sono andate in serie A2, ma il confronto con il presidente Ezio Aprile e il DG Luca Leocata è stato molto importante per tutti, perchè a Modica si lavora bene e le pressioni societarie che arrivano e arriveranno sono tutte positive e utili per la crescita di tutto il movimento e non solo personale e societario. Modica è stata sempre punto di riferimento per la pallavolo e lo sarà ancora di più il prossimo anno, perchè sarà l’unica formazione maschile dell’isola a partecipare a un campionato importante come la serie A3. Guardando i roster che si stanno costruendo – continua – la prossima si prospetta stagione di altissimo livello. Le società che hanno una buona struttura credo saranno sempre protagoniste fino alla fine e lo hanno dimostrato sempre sia in campo, sia fuori. Per questo motivo credo che la Volley Modica sia consapevole degli sforzi che servono per affrontare la settima stagione consecutiva in una serie A3 sempre più quotata. Allestiremo una squadra rispettabilissima, partendo sempre dallo zoccolo duro che da svariati anni rappresenta la vera forza della Volley Modica. I “vecchi” atleti saranno affiancati da nuovi innesti che porteranno nello spogliatoio prima, e poi in palestra e in campo esperienza, freschezza e nuovi stimoli, ingredienti fondamentali per fare gruppo e dare il massimo. Spero di poter riconfermare buona parte del mio staff con il quale ho lavorato benissimo e in sintonia perchè è da qui che passano le buone prestazioni che poi di conseguenza sfociano nei buoni risultati e nel raggiungimento degli obiettivi. Ad agosto – conclude coach Distefano – ci ritroveremo al “PalaRizza” per una nuova avventura targata “Avimecc Modica”. Io personalmente non vedo l’ora di ricominciare per riabbracciare nuovamente tutti i nostri tifosi e sostenitori che nelle partite casalinghe hanno sempre fatto la differenza”.

La riconferma di Enzo Distefano sulla panchina biancoazzurra, dunque, è stata una scelta unanime della società che ha visto crescere negli anni il tecnico che dopo aver fatto la “gavetta” nelle squadre minori del club ora è riuscito a ritagliarsi un ruolo importante anche con la prima squadra.