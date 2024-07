Volley Modica, il campionato inizia in casa

Sport

Il primo appuntamento il 13 ottobre con lo SportSpecialist di Reggio Calabria. Coach Distefano: "Il livello si è alzato, e di molto"

Sarà casalingo il debutto dell’Avimecc Modica nel campionato di Serie A3 di pallavolo dove la formazione del presidente Ezio Aprile sarà presente per il settimo anno consecutivo. La Lega Volley, nei giorni scorsi ha diramato il calendario, inserendo come nelle previsioni il sestetto della Contea nel girone Blu.

Il campionato dei “Galletti” inizierà al “PalaRizza”, dove nella prima giornata dell’edizione 2024/2025, i biancozzurri ospiteranno i reggini della SportSpecialist dell’ex Marco Spagnol.

Dopo il turno di riposo della seconda giornata, la prima trasferta della stagione per Chillemi e compagni, sarà alla terza giornata sul campo della Gaia Energy Napoli il 27 ottobre. La prima gara contro una big del girone Meridionale arriverà alla quarta giornata il 3 novembre, quando al “PalaRizza” sarà ospite la Sieco Service Ortona. La prima trasferta di novembre il 10, alla quinta giornata a Lecce contro l’Aurispa, mentre un’altra big come la Rinascita Lagonegro sarà di scena a Modica per la sesta giornata il 17 novembre.

Doppia trasferta tra fine novembre e 1 dicembre, in Molise il 24 novembre alla settima giornata in casa della Energy Team Campobasso e la settimana successiva (1 dicembre) sul campo della Plus Volleyball Sabaudia.

Il giorno dell’Immacolata i biancoazzurri torneranno in casa contro la BCC Tecbus Castellana Grotte, per poi affrontare la settimana successiva in trasferta la Folgore Massa Sorrento. Prima delle vacanze di Natale i biancoazzurri chiuderanno il girone di andata ospitando al “PalaRizza” la JV Gioia del Colle dell’ex Fabrizio Garofolo.