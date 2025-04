Volley Modica, la formazione Under 17 si ferma ai quarti

Sport

Troppo forte l'Universal Catania per i giovani locali

Volley Modica, la formazione U17 si ferma ai quarti, i biancoazzurri si arrendono in quattro set all’Universal Catania

Volley Modica 1

Universal Catania 3

Parziali: 18/25, 25/19, 16/25, 15/25

Si ferma ai quarti di finale il cammino nel campionato regionale della formazione under 17 della Volley Modica. Ieri, infatti, i ragazzi allenati da coach Ciccio Italia, al “Geodetico” di via Fabrizio, si sono arresi in quattro set ai catanesi dell’Universal che hanno dimostrato la loro superiorità, meritando così la vittoria e il passaggio alla semifinale.

I giovani biancoazzurri sono entrati in campo troppo contratti e con un approccio sbagliato alla gara hanno lasciato campo libero al sestetto etneo che non ha sbagliato quasi nulla riuscendo a imporsi con il punteggio di 18/25.

All cambio di campo, Ciccio Italia punzecchia nell’orgoglio i suoi ragazzi che nel secondo parziale riescono a scrollarsi di dosso la tensione e con determinazione e orgoglio iniziano a giocare come sanno, riuscendo a mettere in difficoltà il sestetto ospite che va in apprensione in ricezione e difesa e alla fine è costretto a cedere la seconda frazione di gioco con il punteggio di 25/19 che ricalca pienamente l’andamento del set che si tinge di biancoazzurro.

L’inerzia della partita torna in mano nuovamente al sestetto catanese nella terza frazione di gioco. I modicani non riescono a tenere più i ritmi alti dell’Universal, che torna a essere padrona del gioco e si riporta nuovamente in vantaggio nel computo dei set aggiudicandosi il terzo segmento con un eloquente 16/25.

La Volley Modica non ci crede più e nel quarto set è sempre costretta a rincorrere i loro avversari che sentono vicino il traguardo, continuano a tenere in mano il pallino del gioco e dopo aver lavorato ai fianchi i biancoazzurri conquistano con merito anche il quarto parziale con un facile 15/25 che vale il successo e il meritato passaggio alle semifinali regionali.

Per la Volley Modica il cammino, invece si ferma ai quarti, ma non si può rimproverare nulla ai ragazzi di coach Italia che ci hanno provato, ma alla fine hanno issato bandiera bianca complimentandosi sportivamente con i loro avversari che hanno dimostrato maggiori capacità e nervi più solidi nei momenti cruciali del match.