Volley Modica, l’Under 17 impegnata nei quarti di finale regionale

Sport

La squadra di coach Ciccio Italia di scena stasera al Geodetico. Proverà a sfruttare il fattore campo per conquistare la semifinale

Si giocano oggi i quarti di finale regionale del campionato Under 17 di pallavolo maschile.

In campo anche la formazione della Volley Modica, che stasera alle 19,30 al “Geodetico” di via Fabrizio, ospiterà i pari età dell’Universal Catania. Una gara difficile in cui i ragazzi di coach Ciccio Italia, proveranno a conquistare la semifinale sfruttando il fattore campo, contro una delle formazioni più quotate a livello regionale.

Durante queste settimane i biancoazzurri hanno lavorato con intensità per arrivare nelle migliori condizioni possibili alla sfida, per provare a continuare il cammino regionale, dopo aver vinto il campionato del Comitato Monti Iblei.