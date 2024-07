Zes unica, flop anche in provincia di Ragusa. La Cna: “A rischio il tessuto produttivo”

Economia

Il presidente territoriale Santocono con il segretario Caccamo: "Un altro provvedimento che comprime gli investimenti piuttosto che esaltarli"

Investimenti depressi, un vero e proprio flop annunciato la Zes unica. Anche per le piccole e medie imprese della provincia di Ragusa. Lo denuncia il presidente dela Cna territoriale Giuseppe Santocono con il segretario territoriale, Carmelo Caccamo (nella foto). Santocono, con delega alle Zes e infrastrutture di Cna Sicilia, esprime tutte le proprie perplessità per quanto accaduto, vale a dire il fatto di avere visto il credito d’imposta concedibile in Sicilia nella misura massima del 60% dell’investimento scendere al 10,6%. “A dispetto del fatto che le piccole e medie imprese, soprattutto artigiane, fossero intenzionate a creare occupazione – chiarisce il presidente – dobbiamo registrare, purtroppo, una vera e propria mortificazione ai danni delle stesse. Prima viene tolto il credito di imposta sul Mezzogiorno, strumento molto utile alle piccole aziende che aveva permesso di condurre in porto numerosi microinvestimenti. Adesso una vera e propria disincentivazione con questa vicenda delle Zes per il fatto che i soldi disponibili sono pochi a fronte di un numero importante di istanze. La riflessione è soltanto una: se per primi non ci credono quelli del governo nazionale e regionale, la fiducia degli imprenditori scenderà ai minimi termini. Se poi dovesse passare anche la questione dell’autonomia differenziata, il processo della mancanza di fiducia diventerebbe irreversibile, con tutte le ripercussioni negative che si registrerebbero”.