Zona Pip a Comiso, pubblicato il nuovo bando

Economia

Riscontro in arrivo anche per quanto concerne lo sblocco dei progetti edilizi

Alla luce della pubblicazione del nuovo bando della zona Pip di Comiso, la Cna comunale mette in evidenza il fatto che sta proseguendo l’importante collaborazione tra il Comune e l’associazione di categoria. L’assessore comunale al ramo, Roberto Cassibba, in proposito dichiara: “Vari sono stati gli incontri che hanno permesso la stesura dell’avviso e conteremo sulla conoscenza del tessuto produttivo dell’associazione per fare arrivare il bando a tutte le imprese che vogliono investire e insediarsi in una zona che, seppur non priva di problematiche, raccoglie ormai decine di attività imprenditoriali perfettamente strutturate”. Numerosi gli strumenti che permetteranno un continuo dialogo finalizzato al miglioramento del sito. “Primi tra tutti – ancora Cassibba – commissione e tavolo tecnico che saranno regolarmente convocati per far sì che problematiche, necessità e nuove idee siano sempre prese in considerazione e messe a conoscenza dell’amministrazione comunale”.