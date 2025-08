A Palermo rimosso un fibroma uterino che era arrivato fino al cuore

sanità

I chirurghi dell'Arnas e dell'Ismett hanno utilizzato una tecnica speciale

Un’équipe multidisciplinare composta dai ginecologi dell’unità di Ginecologia e Ostetricia (diretta da Antonio Maiorana) e di Ginecologia Oncologica dell’ARNAS «Civico Di Cristina Benfratelli» (responsabile facente funzioni Antonino Abbate) di Palermo e dai cardiochirurghi dell’ISMETT ha portato a termine con successo un intervento chirurgico per la rimozione di una leiomiomatosi intravascolare: rarissima forma di fibroma uterino con potenziale di malignità incerto.

La patologia, estremamente rara, ha avuto origine nell’utero ed è cresciuta all’interno del sistema venoso pelvico, estendendosi fino alla vena cava inferiore, raggiungendo il cuore, con una porzione della massa che si estendeva all’interno dell’atrio e del ventricolo destro.

Di particolare valore scientifico l’impiego della tecnica LEER (Laterally Extended Endopelvic Resection). Si tratta, infatti, di una procedura generalmente utilizzata nel caso di tumori ginecologici maligni resistenti a trattamenti convenzionali che, in questo caso , invece, è stata adoperata per la prima volta per trattare chirurgicamente una formazione endovascolare uterina con sviluppo sistemico.

«La felice risoluzione di un caso così complesso – afferma Walter Messina direttore generale dell’Arnas Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo – rappresenta un ulteriore testimonianza degli elevatissimi standard di qualità delle cure a cui i cittadini possono ambire nella nostra Regione» .