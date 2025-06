Alfabetizzazione sanitaria, conclusa la campagna di informazione nelle scuole sull’uso di farmaci e antibiotici

Catania

Al centro del progetto, la realizzazione da parte degli studenti di una campagna di comunicazione creativa sull’uso consapevole dei farmaci, con l’obiettivo di sensibilizzare i coetanei e le famiglie

Millequattrocento studenti, dieci scuole dell’hinterland etneo e 22 tutor farmacisti. Questi sono solo alcuni dei dati della “Campagna di alfabetizzazione sanitaria a scuola: uso sicuro dei farmaci e degli antibiotici” promosso dal Dipartimento del Farmaco dell’Asp. Un progetto che si è concluso oggi presso l’aula magna del liceo “Lombardo Radice”.

Tra i presenti all’evento anche l’assessore alla Pubblica Istruzione Andrea Guzzardi, il direttore del dipartimento di prevenzione dell’Asp di Catania Antonio Leonardi, il direttore Amministrativo dell’Asp di Catania Tamara Civello, il direttore sanitario dell’Asp di Catania Giuseppe Reina. “Oggi in Italia c’è un abuso di farmaci e di antibiotici – spiega Maria Anna D’Agata, Direttore Dipartimento del Farmaco dell’ASP di Catania – ciò ovviamente incide sulla loro efficacia e con questo progetto abbiamo voluto trasferire informazioni chiare e precise ai ragazzi”.