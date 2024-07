All’ospedale Ingrassia Palermo 80 interventi con sistema robotico Mako

Sanità e tecnologia

In uso alla chirurgia protesica in dotazione all'Unitá Operativa di Ortopedia e Traumatologia

Ottanta interventi complessivi di protesi, di cui 35 dell’anca, 44 del ginocchio e uno di protesi monocompartimentale mediale. E’ il bilancio di 7 mesi di attivitá del sistema Mako, piattaforma robotica ad alta tecnologia per la chirurgia protesica in dotazione all’Unitá Operativa di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale Ingrassia di Palermo. Il sistema, in dotazione in Italia solo in poche strutture (la maggior parte delle quali del Nord della penisola, é stato il primo in Sicilia), si compone di un braccio robotico, un modulo di visione e un modulo guida. Il braccio robotico permette di riprodurre sul paziente ció che il chirurgo ha pianificato con estrema precisione sul software.

“Il bilancio é assolutamente positivo – ha sottolineato il Direttore dell’Unitá di Ortopedia e Traumatologia dell’Ingrassia, Ferdinando Granata – la nostra casistica al 30 giugno é di 80 interventi complessivi di protesi. Positivo il bilancio, sia tecnico perchê ci ha permesso di acquisire una maggiore rapiditá e manualitá nell’esecuzione degli interventi, ma soprattutto il beneficio é per il paziente perchê abbiamo visto un recupero piú rapido della deambulazione, una riduzione dei tempi di degenza, un non utilizzo delle trasfusioni ematiche e questo é dovuto, sicuramente, al sistema robotico che ci permette di posizionare la protesi senza dovere introdurre la guida nel canale midollare. Abbiamo constatato un notevole incremento delle richieste di interventi di protesi, ma non solo dall’hinterland palermitano ma anche da altre province. Sicuramente, stiamo riducendo la mobilitá passiva verso le Regioni del Nord”. Tra gli interventi eseguiti, finora, ce n’é uno che rappresenta un’assoluta novitá nel settore, e cioé di protesi totale di anca bilaterale, eseguito per la prima volta con il sistema Mako nel Sud Italia.