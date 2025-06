Asp Catania, come cambia la sanità territoriale: video su sito e social per spiegarlo

Comunicazione

“La nuova sanità territoriale: semplice, accessibile, vicina”: è lo slogan dell’attività di comunicazione e informazione promossa dall’Azienda sanitaria provinciale di Catania per accompagnare i cittadini alla riforma dell’assistenza territoriale sostenuta dai fondi della Missione 6 Salute del Pnrr. L’iniziativa, spiega l’Asp, nasce per “informare in modo chiaro e accessibile sui cambiamenti che interesseranno, a partire dal prossimo anno, l’organizzazione della sanità sul territorio”.

Attraverso una serie di brevi video, già online sul sito istituzionale e sui canali social dell’azienda, vengono illustrati i principali aspetti del nuovo modello: le strutture coinvolte, i servizi previsti, le opportunità per i cittadini. L’obiettivo è «rendere ogni cittadino consapevole delle trasformazioni in corso e delle modalità di accesso ai nuovi servizi, promuovendo un modello di sanità più vicino, equo, integrato e partecipato».

La videogallery è disponibile in una sezione dedicata sul sito istituzionale www.aspct.it ed è corredata da testi di approfondimento. I contenuti sono inoltre pubblicati sui canali social ufficiali dell’Asp di Catania.Primo tassello concreto della nuova rete di assistenza territoriale che si sta costruendo è rappresentato dalla Casa della comunità Hub San Luigi di Catania, già attiva come modello pilota. che realizza il modello di assistenza di prossimità voluto dalla riforma dell’assistenza territoriale, mettendo al centro una sanità d’iniziativa, con un’attenzione specifica alla prevenzione e all’offerta di servizi sanitari e sociosanitari a vantaggio di persone con condizioni cliniche che non richiedono gestione esclusivamente ospedaliera, ma che possono essere prese in carico nel territorio. Non svolge assistenza che ha carattere di urgenza-emergenza.