Asp Catania, nuova terapia per l’emicrania in ospedale di Caltagirone

Si tratta dell’Eptinezumab, il primo anticorpo monoclonale anti-CGRP autorizzato dall’Agenzia Italiana del farmaco

Una nuova terapia con anticorpo monoclonale viene praticata per curare l’emicrania nell’ospedale di Caltagirone (Catania). Lo rende noto l’Asp del capoluogo etneo. Si tratta dell’Eptinezumab, il primo anticorpo monoclonale anti-CGRP autorizzato dall’Agenzia Italiana del farmaco, praticato per via endovenosa. Le prime somministrazioni già l’estate scorsa nel Centro Cefalee dell’Unità operativa complessa di Neurologia, diretta da Alessandro Pulvirenti, fra i primi centri regionali a dispensare il farmaco. Significativo il miglioramento della qualità di vita dei pazienti.