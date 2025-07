Assistenza domiciliare integrata Sisifo su Siracusa: ecco un sollievo per pazienti e famiglie

la frontiera

I servizi che vengono erogati e come richiederli

Professionalità, cura e assistenza. Tre pilastri sui quali si fonda l’attività del Consorzio Sisifo che fornisce servizi socio-sanitari domiciliari in tutta la Sicilia.

Offre assistenza domiciliare integrata (Adi) e cure palliative domiciliari, con l’obiettivo di garantire un’assistenza di qualità e umanizzata, permettendo ai pazienti di ricevere cure nel comfort della propria casa.

I servizi

Il consorzio Sisifo fornisce una vasta gamma di servizi, tra cui assistenza infermieristica, fisioterapica, socio-sanitaria, psicologica e, ove necessario, medica, direttamente a domicilio. Il tutto viene condotto con dei professionisti che del loro tradizionale lavoro hanno fatto una missione di vita: dare sollievo ai pazienti.

Gli obiettivi dei servizi

Alla base dell’attività che viene svolta c’è il miglioramento della qualità della vita dei pazienti ma anche delle loro famiglie. In questo modo l’umanizzazione è alla base di ogni attività allo scopo di creare quella sinergia tra operatori e famiglia.

Un team multidisciplinare

Il consorzio Sisifo può contare su un team multidisciplinare composto da medici specialisti; infermieri; fisioterapisti; logopedisti; terapisti occupazionali; psicologi; dietisti; operatori socio sanitari; assistenti sociali e mediatori culturali.

Come attivare il servizio

La richiesta per l’attivazione del servizio deve avvenire attraverso il medico di base o pediatra e va inoltrata al distretto socio – sanitario di appartenenza. Può anche essere attivata attraverso lo sportello Pua dell’Asp al momento della dimissione protetta o a domicilio. In questo caso va specificato “Sisifo Assistenza Domiciliare Integrata” come fornitore preferito.

Gli effetti positivi della cura a domicilio

Con l’avvio dell’assistenza domiciliare diversi sono i benefici per il paziente ma anche per la famiglia che lo accudisce. Stando a casa il paziente può continuare ad avere l’affetto delle persone care e nello stesso tempo ottenere le cure. Bisogna considerare anche il monitoraggio costante e tempestivo dell’intervento sanitario e nello stesso tempo si riducono gli accessi all’ospedale.

Collaborazioni

Sisifo collabora con enti pubblici, privati, università, mondo scientifico e pubblica amministrazione per promuovere stage e protocolli d’intesa, contribuendo allo sviluppo socio-economico locale.

Innovazione

Sisifo punta sull’innovazione dei servizi, con l’obiettivo di rendere sempre più consapevoli i cittadini di poter usufruire di questi servizi gratuiti e di rispondere alle sfide della sanità moderna.

Accreditamento

Il consorzio Sisifo è accreditato dalla Regione Siciliana per Adi, cure domiciliari e cure palliative nelle province di Catania, Agrigento, Messina, Siracusa, Caltanissetta.