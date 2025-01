Associazioni nel registro del terzo settore Runts, la Regione “blocca” la cancellazione entro 30 giorni

Il caso

La protesta del Forum regionale ha ottenuto un primo risultato. Giorno 28 riunione con L’assessorato regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro

L’assessorato regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro ha convocato per martedì 28 gennaio il Forum del Terzo settore per affrontare la questione relativa alla cancellazione di alcuni enti dal Registro unico nazionale (Runts). Una decisione seguita alla mancata integrazione della documentazione, ufficialmente richiesta dal dipartimento delle Politiche sociali e per le quali erano già state assegnate diverse proroghe. Il Forum, che riunisce a sua volta 54 reti di associazioni, aveva protestato inviando due lettere negli scorsi giorni all’assessorato regionale e al presidente Schifani nelle quali si chiedeva un incontro prima della cancellazione di circa 900 associazioni dal registro.