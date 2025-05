Banca dei tessuti: al Policlinico di Catania il confronto con gli esperti veneti

Catania

Negli ultimi 10 anni si è assistito ad un incremento del numero dei trapianti di cornea eseguiti all’interno dell’AOUP di Catania, per un totale di più di 600, dei quali 104 soltanto nell’anno 2024.Il trend positivo lascia intravedere un progressivo e significativo miglioramento grazie al lavoro costante di medici e manager delle aziende sanitarie, costantemente impegnati nell’incrementare i numeri per andare incontro alle esigenze della cittadinanza, sul modello di altre realtà di successo in Italia.

Tra le iniziative al vaglio, si sta pensando alla realizzazione di una banca dei tessuti che possa raccogliere gli organi prelevati da generosi donatori, lavorarli e distribuirli per le esigenze crescenti dell’utenza in attesa di trapianto. Di questo si è parlato largamente nel corso dell’incontro nell’Aula Magna della Scuola di Medicina del Policlinico “Rodolico” di Catania su “Banca dei tessuti: attualità e prospettive” nel quale si sono confrontati medici e politici, tecnici e ricercatori. I lavori sono stati aperti, tra gli altri, dal rettore dell’Università Kore di Enna, Paolo Scollo.

L’evento, sostenuto dal direttore generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco” Gaetano Sirna, è stato promosso dall’Unità Operativa Complessa di Oculistica diretta da Teresio Avitabile, in collaborazione con l’Università di Catania, il Dipartimento di Chirurgia e Specialità Medico Chirurgiche diretta da Piefrancesco Veroux, la Scuola di Medicina e Chirurgia dello stesso ateneo presieduta da Pietro Castellino, la clinica Ortopedica guidata da Vito Pavone, la Chirurgia Plastica dell’Ateneo diretta da Rosario Perrotta, e con l’AIDO (Associazione Italiana Donatori d’Organo) e il patrocinio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Catania rappresentato dal vicepresidente Giuseppe Liberti. Ad organizzare operativamente l’evento sono stati i dirigenti medici del Policlinico Massimo Di Pietro e Nunzia Decembrino con il supporto del past-governatore del club service Lions Antonio Pogliese.