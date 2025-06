Cardiochirurgia pediatrica di Taormina: genitori in presidio permanente per scongiurare la chiusura

Ospedali

Allestito un presidio permanente per sensibilizzare la politica alla stabilizzazione del Centro di cardiochirurgia del Mediterraneo, in attività nell’ospedale San Vincenzo. «Vogliamo risposte concrete – ha detto Caterina Rizzo, del comitato genitori – sul futuro di questo reparto che dovrebbe concludere la sua attività il 31 luglio. Non abbiamo a disposizione notizie certe di cosa si voglia fare di questo reparto di eccellenza. È arrivato, peró, il momento di dire basta».