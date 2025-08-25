Casi di Covid in leggero aumento in Italia: “Virus circola ancora, i fragili restano a rischio”

Patologie

Recentemente il cantante Stash dei The Kolors ha dovuto sospendere i concerti per aver contratto la malattia che la prima volta lo ha fatto finire in ospedale

Il virus SarsCoV2 «circola ancora» e “non deve essere oggetto di negazionismi”. Il monito arriva dall’epidemiologo Gianni Rezza dopo l’annuncio su Instagram del cantante Stash dei The Kolors di aver contratto il Covid e di essere costretto a letto, impaurito, con i sintomi della malattia per la quale ha già temuto di morire, in ospedale, durante la pandemia. E quello di Stash non è un caso isolato: le infezioni infatti, secondo l’ultimo bollettino dell’Istituto superiore di sanità (Iss), sono in leggero aumento nell’ultima settimana e si riaccendono i timori per i soggetti più fragili e gli anziani per i quali, affermano gli esperti, andrebbe valutato un richiamo del vaccino.

Al 20 agosto, segnala l’Iss, l’occupazione dei posti letto in area medica per il Covid è pari a 1,1% (652 ricoverati), in leggero aumento rispetto alla settimana precedente (1,0% al 13/08/2025). E’ invece in diminuzione l’occupazione dei posti letto in terapia intensiva, pari a 0,2% (18 ricoverati), rispetto alla settimana precedente (0,3% al 13/08/2025). I tassi di ospedalizzazione sono più elevati nelle fasce di età più alte (tasso di ospedalizzazione nelle fasce 80-89 e over-90 anni rispettivamente pari a 11 e 18 per 1.000.000 abitanti). Quanto alla diffusione del virus, l’indice di trasmissibilità (Rt) – un parametro che misura la potenziale trasmissibilità di una malattia infettiva – è pari a 1,34 (1,1-1,61), in leggero aumento rispetto alla settimana precedente (Rt 1,12 al 29/07/2025). Numeri che riaccendono i riflettori sul virus della pandemia 2019 mentre «l’attenzione mediatica – osserva Rezza – è giustamente concentrata sui virus trasmessi da zanzare e la polemica politica ha preso di mira i vaccini». Stash posta il suo test positivo per il Covid-19 e l’occasione «è ghiotta per ricordare che, purtroppo, SarsCoV2 ancora circola, e non può solo essere oggetto di negazionismi. Di fatto – prosegue Rezza – la curva epidemica, secondo quanto riportato da Ecdc, mostra un aumento dei casi in diversi paesi europei alla 27a settimana (in pieno luglio), anche se resta basso il livello di ospedalizzazioni e decessi».