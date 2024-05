Casi di pertosse in aumento, come e quando vaccinarsi

salute

Nel Messinese otto casi nell'ultimo anno. I soggetti più a rischio sono i neonati

«L’Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, segnala che dal 2023 e fino all’aprile 2024 nella regione europea sono stati segnalati quasi 60.000 casi di pertosse. I bambini sotto i sei mesi, non vaccinati o parzialmente immunizzati, corrono il rischio più elevato di esiti gravi di malattia, con la maggior parte dei ricoveri ospedalieri e dei decessi legati alla pertosse che si verificano in questa fascia di età. Nella nostra provincia da inizio anno sono stati segnalati 8 casi di pertosse, un fenomeno preoccupante da monitorare e sul quale intervenire con la vaccinazione specifica». Lo ha detto Giuseppe Cuccì, commissario straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale di Messina.

«La vaccinazione è raccomandata per tutti coloro che non hanno svolto un regolare richiamo negli ultimi 10 anni – spiega il direttore dell’unità operativa complessa Spem – servizio Prevenzione epidemiologia e medicina preventiva, Salvatore Sidoti – e, in particolare, ai conviventi del neonato e a tutte le figure che si occupano di accudirlo. Inoltre, va sottolineato che la vaccinazione pre-parto della madre va eseguita anche se la donna è in regola con i richiami vaccinali o se ha eseguito una vaccinazione nell’anno precedente per un’altra gravidanza. Tale vaccinazione viene offerta a tutte le donne nel terzo trimestre, dalla 27esima alla 36esima settimana di ogni gravidanza, anche se una vaccinazione è stata effettuata nell’anno precedente o se la donna è in regola con i richiami del vaccino dTaP».