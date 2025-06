Caso Visodent: Codici Sicilia scrive al presidente della Regione e chiede un intervento urgente

La richiesta

A Schifani si chiede di garantire la continuità delle cure odontoiatriche ai pazienti abbandonati

Centro per i Diritti del Cittadino – ha formalmente inviato una richiesta al Presidente della Regione Siciliana, On. Renato Schifani, per chiedere un intervento urgente a tutela dei pazienti coinvolti nella chiusura improvvisa dei centri odontoiatrici Visodent in Sicilia.

Nella lettera firmata dall’Avv. Manfredi Zammataro, segretario regionale dell’associazione, si evidenzia la situazione di grave abbandono sanitario in cui versano centinaia di cittadini siciliani che, da un giorno all’altro, si sono ritrovati con cure odontoiatriche iniziate e mai concluse, apparecchi installati, cartelle cliniche non accessibili e finanziamenti ancora da onorare per prestazioni mai erogate.

“Abbiamo chiesto che la Regione Sicilian, attraverso l’Assessorato alla Salute, attivi immediatamente le Aziende Sanitarie Provinciali (ASP) e i servizi odontoiatrici pubblici per garantire la presa in carico dei pazienti colpiti e il completamento delle cure interrotte,” spiega l’Avv. Zammataro. “Non possiamo permettere che cittadini già danneggiati economicamente vedano ora anche la propria salute compromessa, per l’assenza di risposte e responsabilità da parte del sistema.”

Codici Sicilia sottolinea che si tratta di una vera emergenza sanitaria e sociale, che necessita di un’azione coordinata da parte delle istituzioni regionali. L’associazione ha inoltre offerto la propria disponibilità a collaborare con le autorità per fornire l’elenco dei pazienti coinvolti e supportare l’attuazione di soluzioni operative.