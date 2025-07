Catania, cambia l’accesso principale al pronto soccorso del “Cannizzaro”: locali riqualificati

Ospedali

I lavori però non sono finiti ma continueranno nell'area finora occupata

Si trasferisce l’attività del Pronto Soccorso generale dell’Azienda Ospedaliera per l’Emergenza Cannizzaro di Catania: a partire da domani, mercoledì 9, gli ambulatori saranno operativi nei locali profondamente rinnovati, con accesso dall’ingresso principale. Si tratta del più importante step dell’opera di rifunzionalizzazione del PS, realizzata grazie ai fondi della struttura commissariale per il potenziamento della rete ospedaliera siciliana. Il cantiere, tuttavia, non cesserà in quanto gli interventi edili e impiantistici proseguiranno nei locali finora occupati dai codici verdi.

Da domani, i mezzi di soccorso e i veicoli utilizzati per gli accessi autonomi dovranno, pertanto, indirizzarsi verso l’ingresso centrale (F1), caratterizzato dalla camera calda anch’essa rinnovata, e non più verso quello laterale a fianco al Pronto Soccorso pediatrico.

Il nuovo PS generale si caratterizza per l’ammodernamento impiantistico con nuove funzionalità, la riqualificazione e l’ampliamento dei vari spazi compresa l’area infettivologica, la riorganizzazione dei percorsi e della segnaletica anche in funzione dei nuovi codici colore, l’implementazione di misure per la sicurezza di utenti e operatori, la dotazione di nuovi elettromedicali e letti, il miglioramento dell’umanizzazione per un maggiore comfort dei pazienti e l’ottimizzazione dell’area esterna con parcheggio dedicato.