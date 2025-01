Catania, cambiano i codici di accesso al Pronto soccorso del Policlinico: i numeri al posto dei colori

Ospedali

La nuova classificazione numerica sarà visibile anche nella home page del portale web aziendale all’indirizzo www.policlinicorodolicosanmarco.it

Cambio nei codici di priorità di accesso assegnati al triage dei pronto soccorso dei due presidi del Policlinico universitario di Catania, il Rodolico e il San Marco. Dalla mezzanotte di domani, 8 gennaio 2025, nei pronto soccorso via Santa Sofia e di viale Carlo Azeglio Ciampi per stabilire i livelli di urgenza nell’assistenza ai pazienti, verranno utilizzati i numeri al posto dei colori e si passerà dagli attuali quattro a cinque codici di priorità. Questi saranno strutturati come di seguito: codice 1 = Emergenza (ex rosso), codice 2 = Urgenza indifferibile (ex arancione) codice 3 = Urgenza differibile (ex azzurro) codice 4 = Urgenza minore (ex verde) codice 5 = Non urgenza (ex bianco).