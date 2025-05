Catania, venerdì alla Torre biologica la quarta edizione del convegno “Anatomy & Video-Surgery”

MEDICINA

Illustri esponenti europei della chirurgia laparoscopica e robotica relazioneranno sui più moderni approcci all’interventistica chirurgica

Si svolgerà venerdì 9 maggio presso la Torre Biologica “Ferdinando Latteri” dell’Università degli Studi di Catania la quarta edizione del convegno scientifico di rilevanza europea “Anatomy & Video-Surgery”, promosso dal Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecnologie avanzate “G.F. Ingrassia” e dalla Fondazione Mediterranea “G.B. Morgagni” per lo sviluppo delle tecnologie in Medicina e Chirurgia, presieduta dal Prof. Sergio Castorina, ordinario di Anatomia umana nell’Università degli Studi di Catania, presidente del Policlinico Morgagni di Catania e responsabile scientifico della stessa Fondazione.

Presidente onorario del convegno sarà il Prof. Mario Morino, ordinario di Chirurgia generale dell’Università degli Studi di Torino e direttore del Dipartimento di Chirurgia dell’ospedale Molinette della Città della Salute e della Scienza di Torino, nonché pioniere nazionale di chirurgia laparoscopica. Nella città etnea, intesa nel suo polo medico-universitario, si attende inoltre l’arrivo di illustri esponenti europei della chirurgia laparoscopica e robotica, che relazioneranno sui più moderni approcci all’interventistica chirurgica in ambito digestivo.

È infatti possibile annoverare la presenza dei professori Guy-Bernard Cadière, fondatore della Scuola europea di Chirurgia laparoscopica; Jacques Domergue, chirurgo digestivo presso l’Ospedale universitario di Montpellier e già presidente onorario della Società francese di chirurgia endoscopica; Joep Knol, capo del Dipartimento di Chirurgia colo-rettale presso l’ospedale di Genk, in Belgio; Amjad Parvaiz, fondatore dell’Accademia europea di Chirurgia robotica colorettale.

Risulta evidente come il convegno vuole essere un momento di confronto tra “culture” chirurgiche diverse, con punto di incontro e snodo l’Università degli Studi di Catania, luogo di dibattito sul tema, offrendo ai medici e chirurghi odierni la possibilità di focalizzarsi sull’anatomia laparoscopica piuttosto che sulle tecniche, utile tanto alla formazione del personale sanitario quanto al progresso della scienza medica.