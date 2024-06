Centri per le dialisi senz’acqua, in Sicilia pazienti a rischio

il caso

L'allarme della associazioni

Cinque mesi fa avevano trasmesso la prima richiesta d’aiuto alla Regione sollecitando un piano di emergenza in collaborazione con le Prefetture e la Protezione civile con lo scopo di fronteggiare la siccità che avrebbe messo in rischio l’attività dei centri di dialisi con i loro 3mila pazienti, soprattutto nei piccoli paesi. Di appelli le associazioni, che raggruppano 81 strutture, ne hanno fatti tanti altri, senza però avere ricevuto risposte.

Con l’aumento delle temperature e l’incubo siccità, è probabile, secondo l’associazione Dialisi Sicilia, che ci sia un’ulteriore stretta all’erogazione idrica in territori già in difficoltà nell’Agrigentino, nel Nisseno, nel Trapanese e nella provincia di Palermo. Ad Alcamo (Trapani) l’acqua viene erogata ogni quattro giorni, critica la situazione anche a Lercara Friddi, Adrano, Lentini, Sciacca e Ribera ma nell’elenco ci sono almeno la metà dei 391 Comuni siciliani.

In assenza di un coordinamento pubblico, molti centri di dialisi sono stati costretti a comprare l’acqua a proprie spese con costi esorbitanti pur di non abbandonare i pazienti in cura. “Per le prestazioni dialitiche salvavita l’acqua è fondamentale, stiamo facendo sforzi immani, purtroppo le istituzioni non ci danno ascolto e la situazione è davvero grave», dicono il presidente e il vice presidente dell’Ads, Giuseppe Verde e Livio Marrocco. Per una singola prestazione servono 1.500 litri d’acqua, una struttura che assiste 40 pazienti non può andare al di sotto dei 30 mila litri.