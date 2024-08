Coordinamento Eolie sanità: «È morto giovane serve un’altra ambulanza. Quella in servizio è giunta 25 minuti dopo e con un paziente a bordo»

La protesta

Per la festa patronale è stato esposto uno striscione su un balcone in piazza Marina Corta

«Il 23 agosto, Lipari è stata colpita da una tragedia che ha strappato la vita a un giovane isolano a causa di un infarto improvviso e fatale. L’ambulanza è arrivata dopo 25 minuti, con a bordo un altro paziente, fortunatamente non in codice rosso. Purtroppo, al suo arrivo, non è stato possibile fare nulla per salvare il giovane, che era già deceduto». Lo afferma il coordinamento Eolie sanità, Aps che «ha deciso di intraprendere un’azione formale per verificare se l’emergenza sia stata gestita secondo le procedure previste e per rinnovare con urgenza la richiesta di una seconda ambulanza medicalizzata. Questa è fondamentale per garantire una risposta adeguata alle esigenze di un territorio così vasto e complesso».