Copertura non garantita, Governo blocca i 15 milioni agli ambulatori della manovra bis della Regione

il caso

Il Consiglio dei ministrio ha impugnato la norma davanti alla Corte Costituzione

Il Consiglio dei ministri ha impugnato dinanzi alla Corte costituzionale la norma della manovra bis, approvata lo scorso giugno all’Ars, che assegnava per il 2025, su iniziativa del governo Schifani, 15 milioni di euro alla specialistica ambulatoriale a valere su risorse del bilancio regionale.

«Il comma 3 dell’art. 6 della legge regionale prevede che l’autorizzazione regionale di spesa è destinata a incrementare la spesa regionale per l’assistenza specialistica ambulatoriale da privato per il 2025, non considerando che gli effetti dell’intervento regionale ricadrebbero necessariamente anche sulla remunerazione delle strutture pubbliche, in relazione alla quale non si prevede apposita copertura finanziaria – si legge nell’impugnativa – La Regione Siciliana è sottoposta alla disciplina del piano di rientro dal disavanzo sanitario e in tali termini è chiamata ad abrogare i provvedimenti legislativi che contrastino con l’attuazione del piano di rientro» e «non può erogare livelli di assistenza superiori ai Lea, come anche ricordato dalla Corte costituzionale».

Il CdM sottolinea che «una Regione, qualora intenda prevedere importi tariffari superiori alle tariffe massime nazionali, dovrà sottoporre la programmazione annuale previsionale 2025 al tavolo di monitoraggio, dando evidenza dell’impatto derivante dall’incremento delle tariffe oltre il massimo nazionale, così da assicurare in ogni caso il rispetto dell’equilibrio economico-finanziario del sistema sanitario regionale».