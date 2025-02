Corte dei Conti, già avviati in Sicilia i lavori per l’80% dei posti letto di terapia intensiva

Ospedali

L’assessorato regionale precisa che i posti letto da realizzare in tutto sono 571

In riferimento alla delibera della Corte dei conti sull’attuazione del decreto legge 34/2020, l’assessorato regionale della Salute rileva che i lavori per l’attivazione dei posti letto di terapia intensiva e sub intensiva risultano eseguiti o in corso di esecuzione in tutte le aziende sanitarie e ospedaliere, fatta eccezione per il “Garibaldi» di Catania, il «Sant’Antonio Abate» di Trapani, il “Borsellino» di Marsala e il «Fogliani» di Milazzo, che rappresentano circa il 20% di quelli programmati.L’assessorato precisa che i posti letto da realizzare in Sicilia sono 571 (e non 720), di cui 253 di terapia intensiva e 318 di sub intensiva, così come stabilito dal decreto 614/2020, registrato alla Corte dei conti e confermato nell’agosto 2024.Per quanto attiene all’incremento dei costi legati alla programmazione originaria, il dato risulta documentato in occasione del passaggio di consegne dalla struttura commissariale all’assessorato, nel novembre 2023. La Regione svolgerà gli approfondimenti necessari con le 16 aziende, oggi soggetti attuatori degli interventi, a fronte di tutte le osservazioni contenute nella delibera della Corte dei conti.

