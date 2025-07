Così le alte temperature aumenta il rischio legato ai batteri Vibrio: attenti ai molluschi crudi

salute

A mettere in guardia è il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc)

Con l’arrivo dell’estate e l’aumento delle temperature della superficie marina, cresce il rischio stagionale legato ai batteri Vibrio, sempre più diffusi nei mari europei. A mettere in guardia è il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) che ribadisce l’importanza di non consumare molluschi crudi o poco cotti.

Questi batteri, che vivono naturalmente in acque salmastre dove acqua dolce e salata si mescolano, «trovano condizioni ideali di proliferazione in presenza di alte temperature e bassa salinità». L’area più colpita è il Mar Baltico, nel Mare del Nord e in varie aree costiere e lagunari chiuse. Ma l’Ecdc prevede «un’ulteriore espansione in altre zone costiere del continente».

La vibriosi può causare infezioni gravi, soprattutto in persone con sistema immunitario indebolito o patologie epatiche croniche. Le infezioni «possono derivare dal consumo di frutti di mare crudi (soprattutto ostriche) o dall’esposizione di ferite aperte ad acqua contaminata». I sintomi variano dalla diarrea acquosa a infezioni cutanee gravi, fino a complicanze come setticemia o necrosi dei tessuti.

Sebbene i casi restino rari, i numeri sono in crescita. In particolare durante le estati caratterizzate da temperature marine elevate e ondate di calore prolungate: ad esempio, ricorda l’Ecdc, nell’estate del 2018, ci furono 445 casi di vibriosi, più del triplo rispetto alla mediana annuale di 126 casi dei tre anni precedenti.