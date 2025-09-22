Covid, il Ministero della Salute lancia il richiamo con il nuovo vaccino

salute

La somministrazione annuale prioritaria per over 80, fragili e operatori sanitari. Novità e indicazioni basate sulle ultime evidenze scientifiche per affrontare l’autunno-inverno

Il Ministero della Salute ha diffuso la circolare ufficiale per la campagna vaccinale anti Covid-19 autunnale-invernale 2025/2026, firmata dal Capo dipartimento della Prevenzione, Ricerca ed Emergenze sanitarie, Maria Rosaria Campitiello. Il documento si basa sulle ultime evidenze scientifiche e sui pareri di organismi internazionali come l’Oms, l’Ema, l’Ecdc e l’Aifa, definendo i gruppi destinatari della nuova campagna vaccinale.

Considerando l’attuale quadro epidemiologico, la circolare specifica che la campagna utilizzerà i vaccini aggiornati alla variante LP.8.1. La dose di richiamo sarà annuale e non si considera una controindicazione la precedente infezione da Sars-CoV-2, anche recente, dopo un richiamo pregresso.

La somministrazione del richiamo con il vaccino LP.8.1 sarà rivolta in modo attivo a diverse categorie: persone con età pari o superiore a 60 anni, ospiti di strutture per lungodegenti, donne in qualsiasi trimestre di gravidanza o nel periodo di post-partum (incluso l’allattamento), operatori e studenti del settore sanitario e sociosanitario, e persone dai 6 mesi ai 59 anni con elevata fragilità per condizioni cliniche aumentando il rischio di Covid grave.

La circolare sollecita inoltre la collaborazione dei medici nel valutare anche casi non esplicitamente indicati, tenendo sempre conto del rapporto benefici/rischi per garantire l’accesso gratuito alla vaccinazione. Viene raccomandata la vaccinazione anche per familiari, conviventi e caregiver di persone con gravi fragilità.