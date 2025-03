“Cuori ribelli” in Camerun: da Taormina medici in missione per salvare vite umane

Ospedale San Vincenzo

Si è conclusa la prima missione in Camerun del team di Cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale San Vincenzo di Taormina nell’ambito del progetto “Cuori ribelli” supportato dalla ong italiana “Una voce per Padre Pio”. I medici hanno eseguito visite e interventi nell’”Hopital general”, struttura pubblica della capitale Yaoundé.

«Abbiamo effettuato – ha spiegato il primario Sasha Agati – uno screening cardiologico di secondo livello su 50 pazienti, arruolando i pazienti in una lista operatoria per interventi da eseguire in Camerun e in un’altra quelli da trattare in Italia per operazioni più complesse. Abbiamo eseguito 21 interventi chirurgici su pazienti che presentavano una cardiopatia congenita in “storia naturale”. Pertanto, anche eseguire una chiusura di un dotto arterioso di botallo rappresenta un elevatissimo rischio connesso alla dimensione del dotto e soprattutto al grado di danno al circolo polmonare e all’intero sviluppo corporeo».