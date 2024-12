Denunce Codacons, “Attesa di 13 mesi al Cannizzaro per un’eco post intervento al seno”

Salute

La paziente, che ha già affrontato la chemioterapia, si è rivolta alla task force della sezione catanese dell'Associazione

«Una donna operata per un tumore al seno nel maggio scorso, dopo aver affrontato la chemioterapia, ha avuto prenotata una ecografia al seno di controllo all’ospedale Cannizzaro di Catania solamente per il gennaio del 2026, ben oltre i tempi necessari per i controlli semestrali indispensabili per monitorare la sua condizione di salute». A denunciare «un caso emblematico di cattiva organizzazione della sanità pubblica» è il Codacons con la sua task force, composta da un team di medici e avvocati specializzati, alla quale si è rivolta la donna.