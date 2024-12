Denuncia Cgil: “Niente alimenti per celiaci nei negozi abilitati a Palermo”

Sindacato

La segretaria Cgil Palermo Laura Di Martino e il segretario generale Fp Cgil Palermo Andrea Gattuso chiedono interventi urgenti

«Da ieri molti utenti hanno avuto l’amara sorpresa di non poter ritirare presso i negozi abilitati, come le farmacie, la fornitura mensile, tramite un voucher, di alimenti per celiaci riferita al mese di dicembre, senza nessuna motivazione e senza preavviso da parte dell’Asp». Lo rendono noto la segretaria Cgil Palermo Laura Di Martino e il segretario generale Fp Cgil Palermo Andrea Gattuso. “Questo disservizio – aggiungono Di Martino e Gattuso- si somma alla mancanza di fornitura sufficiente, lamentata dai pediatri di libera scelta, di vaccini monoclonali di ultima generazione per scongiurare le bronchioliti nei bambini e limitare i ricoveri nei reparti di pediatria, già con posti letto insufficienti specialmente in provincia. Questi, insomma, gli auguri di buone feste della direzione generale dell’Asp di Palermo”.«A discapito di quanto continua ad affermare il governo regionale – proseguono i due rappresentanti sindacali – questo è lo stato in cui versa la sanità. Chiediamo pertanto interventi urgenti a garanzia del diritto alla salute oggi negato con l’auspicio che il nuovo anno possa aprirsi con un immediato confronto con le organizzazioni sindacali, al fine di costruire un modello di sanità pubblica che risponda ai bisogni delle persone e nel pieno rispetto dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA