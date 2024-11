Dermatologia, il Policlinico di Catania aderisce alla “Vitiligo Week”

Conoscenza

Martedì 26 novembre, dalle ore 15 alle ore 19, negli ambulatori al piano terra dell’edificio 4, i dermatologi effettueranno incontri informativi gratuiti

“Sensibilizzare la popolazione sulla vitiligine e promuovere una corretta informazione e l’“empowerment” dei pazienti che convivono con questa malattia”.Questo l’obiettivo della campagna di sensibilizzazione “Vitiligo Week” promossa dalla Società Italiana di Dermatologia medica, chirurgica, estetica e di malattie sessualmente trasmesse (SIDeMaST) alla quale aderisce anche l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco” e in particolare l’Unità Operativa Complessa di Dermatologia del presidio “Rodolico” diretta da Giuseppe Micali.Martedì 26 novembre, dalle ore 15 alle ore 19, negli ambulatori al piano terra dell’edificio 4 del Policlinico, in via Santa Sofia, i dermatologi effettueranno incontri informativi gratuiti nell’ambito dell’iniziativa.Per info e prenotazioni chiamare il numero verde 800226466 dal lunedì al venerdì, escluso i giorni festivi, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18.

