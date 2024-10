Diabete, la Regione dà il via alle procedure per acquisire il farmaco in versione spray nasale

salute

Si usa per il trattamento delle emergenze diabetiche grazie alla sua somministrazione rapida e non invasiva

La Regione Siciliana annuncia l’intenzione di avviare le procedure necessarie per l’acquisizione del farmaco Baqsimi, il glucagone in versione spray nasale destinato ai casi di ipoglicemia più gravi. La decisione è stata ufficialmente comunicata dal presidente Renato Schifani in una lettera indirizzata al Ministero della Salute e all’Aifa. Il farmaco, classificato in fascia «C» da circa un anno, è attualmente a carico del paziente.