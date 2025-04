Diabete, prima infusione con anticorpo monoclonale a Palermo per ritardare l’esordio della malattia

Terapie

Prima infusione in Italia, nell’unità di Malattie endocrine del Policlinico «Paolo Giaccone» di Palermo, di Teplizumab, un anticorpo monoclonale “anti-Cd3” che rappresenta una svolta nella prevenzione del diabete mellito di tipo 1, rallentandone l’esordio clinico. La nuova terapia nel novembre 2022 è stata approvata dalla Food and Drug Administration degli Stati Uniti per il trattamento di pazienti con almeno due autoanticorpi per il diabete e una condizione di disglicemia (alterato metabolismo glucidico, spesso definita pre-diabete), con l’obiettivo di ritardare l’esordio della malattia conclamata.Da ottobre 2024 il farmaco è disponibile in Italia a uso compassionevole, ossia nei casi in cui se ne consiglia l’uso prima che l’iter burocratico di approvazione da parte degli Enti regolatori, l’Ema a livello europeo e l’Aifa in Italia, sia concluso.

«Il teplizumab – spiega la professoressa Valentina Guarnotta, che ha promosso e seguito l’iter per ottenere l’autorizzazione – rappresenta una terapia valida e concreta in tutti quei pazienti con predisposizione all’insorgenza del diabete mellito di tipo 1, grazie alla sua capacità di ritardarne in maniera significativa l’esordio, segnando una svolta scientifica nell’approccio alla malattia. L’esecuzione di campagne di screening sarà fondamentale per l’identificazione precoce di soggetti che potrebbero beneficiare di questo farmaco».