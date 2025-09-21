Donazione di sangue, dati in miglioramento in Sicilia

I dati Dasoe

A luglio 1.069 unità in più rispetto allo stesso mese del 2024

«Oggi è una giornata molto importante, non solo perché si ricorda il giudice Rosario Livatino barbaramente ucciso il 21 settembre 1990, ma anche perché si completano le tre giornate volute dall’assessorato alla Salute e supportate dal presidente della Regione Renato Schifani per far sì che le commemorazioni siano non solo occasioni per fare memoria di chi ha versato il sangue per la collettività, ma occasioni di promozione di un gesto altruistico come la donazione del sangue, che fa del bene, contribuisce a salvare vite e aiuta chi soffre». L’ha detto ad Agrigento Maria Ventura, dirigente del Servizio 6 – Centro regionale sangue e trasfusionale, al convegno «21settembre 1990. Dalla memoria all’impegno: la cultura al dono nelle nuove generazioni».