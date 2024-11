E’ catanese la prima vicepresidente donna della Società Italiana di Pediatria

Nomine

La prima donna ad assumere la carica di vicepresidente della Società Italiana di Pediatria è catanese. Si tratta di Antonella Di Stefano, direttore della Struttura Operativa Complessa di Pediatria e del pronto soccorso pediatrico dell’Azienda Ospedaliera per l’Emergenza Cannizzaro di Catania, tutor presso la Rete formativa della Scuola di Specializzazione in Pediatria dell’Università degli studi di Catania. È stata eletta nel corso del 79esimo Congresso Italiano di Pediatria svoltosi nei giorni scorsi a Firenze, che ha espresso come presidente Rino Agostiniani, Direttore dell’Area Pediatria e Neonatologia dell’Azienda USL Toscana Centro. L’altro vicepresidente è Pietro Ferrara dell’Università Campus Biomedico Roma. Le cariche di presidente e vice decorreranno dall’1 gennaio.

