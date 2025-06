Emergenza liste d’attesa: Codacons Sicilia annuncia info point, task force e osservatorio

Sanità

L'associazione consumatori comuica di aver attivato «350 punti informativi»

Prosegue con forza dalla Sicilia la campagna del Codacons contro l’emergenza delle liste d’attesa sanitarie, che in molte strutture pubbliche superano abbondantemente i tempi massimi previsti dalla legge, «negando di fatto il diritto alla salute sancito dalla Costituzione», sottolinea l’associazione consumatori.

Per offrire assistenza immediata ai cittadini, spiega ancora Codacons Sicilia, «sono stati attivati 350 Info Point Salute Consumatori nei principali comuni dell’isola, dove è possibile ricevere gratuitamente supporto per richiedere i rimborsi delle prestazioni sanitarie non erogate nei tempi di legge. È pienamente operativa anche la task force Sanità del Codacons, composta da medici, medici legali e avvocati, con il compito di monitorare i disservizi, esaminare le segnalazioni ricevute e intervenire a tutela dei pazienti. Contestualmente – prosegue la nota – il Codacons ha istituito l’Osservatorio Regionale Permanente contro la Mala Sanità Siciliana, che si occuperà di raccogliere, documentare e classificare episodi di inefficienza, negligenza e violazioni del diritto alla cura. L’Osservatorio lavorerà in stretto raccordo con le autorità sanitarie e giudiziarie per promuovere trasparenza e azioni correttive».