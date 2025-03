Epilessia, l’incontro tra la neurologa del Policlinico Proietto e il personale della “Vittorino Da Feltre”

Sanità e scuola

L’incontro si è reso necessario per rispondere alla presenza di numerosi alunni con epilessia nelle diverse sedi scolastiche, con l’obiettivo di creare un ambiente scolastico sicuro e sereno per tutti

Gestire al meglio gli attacchi epilettici nei bambini in ambito scolastico, senza compromettere la sicurezza dell’alunno oggetto dell’eventuale crisi. Questo il “focus” sul quale si è concentrato l’incontro che si è svolto nei locali dell’istituto comprensivo “Vittorino da Feltre”, rivolto al personale docente e amministrativo e tecnico della scuola.Gli argomenti sono stati trattati dalla neurologa Maria Proietto che ha fornito informazioni dettagliate sulla patologia e illustrato le modalità pratiche più appropriate per gestire concretamente il manifestarsi di episodi di epilessia durante le ore scolastiche. Grazie all’utilizzo di video esplicativi, i partecipanti hanno potuto acquisire le competenze necessarie per affrontare in modo sicuro e consapevole un attacco epilettico, garantendo sempre la protezione e il benessere degli studenti.L’iniziativa ha rappresentato un passaggio significativo verso una maggiore sensibilizzazione e un aggiornamento del personale scolastico e sicuramente ha contribuito a creare un ambiente più accogliente e attento alle esigenze di ciascun alunno.