Eseguito in Sicilia il primo trapianto di polmoni a “cuore fermo”: l’eccezionale intervento al Cannizzaro di Catania

sanità

Il primo prelievo di polmoni Donation after circulatory death (Cdc), cioè «a cuore fermo», in Sicilia è stato eseguito nelle scorse settimane nell’azienda ospedaliera per l’emergenza Cannizzaro di Catania. La donazione è avvenuta da paziente di giovane età, con decesso dovuto ad emorragia cerebrale, da cui sono stati prelevati, oltre ai polmoni, anche cuore, fegato, reni e cornee.

L’eccezionale procedura è stata eseguita nell’Unità operativa complessa di Anestesia e rianimazione, diretta dal dottore Savino Borraccino.

Il risultato è il frutto di una stretta collaborazione fra l’équipe del Cannizzaro di Catania e quella dell’Ismett di Palermo, con il coordinamento del Centro regionale dei trapianti della Sicilia diretto da Giorgio Battaglia.