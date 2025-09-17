Festa di solidarietà a Taormina per il Centro pediatrico di cardiologia: serata sold out con Fiorello e tanti ospiti

Salute

Ieri sera il Teatro Antico di Taormina ha vissuto una serata indimenticabile con la seconda edizione di “CCPM & FRIENDS”, che ha registrato il tutto esaurito. Un evento straordinario che ha unito musica, emozioni e solidarietà a favore del Centro Cardiologico Pediatrico del Mediterraneo (CCPM). La serata è stata condotta brillantemente da Salvo La Rosa, con la regia tecnica e organizzativa di Videobank.

Dopo il successo dello scorso anno, quando grazie alla raccolta fondi fu possibile acquistare una culla termica per le procedure chirurgiche, quest’anno l’obiettivo era destinare le donazioni all’aggiornamento tecnologico dei sistemi di monitoraggio dei parametri vitali, essenziali per la terapia intensiva e le sale operatorie del CCPM.

Sul palco, in una serata durata oltre quattro ore, gli artisti non si sono risparmiati: Fiorello, Mario Biondi, Roberto Lipari, Orietta Berti, Alexia, Mario Incudine, Giuseppe Castiglia e Sal Da Vinci, accompagnati dal Piccolo Coro di Taormina e dall’Orchestra a Plettro Città di Taormina, hanno fatto cantare, ballare e ridere tutto il pubblico. Tutti hanno sottolineato l’importanza di salvaguardare la vita e la salute dei bambini, ricordando il ruolo fondamentale della Cardiochirurgia Pediatrica del Mediterraneo di Taormina.

Momenti di grande emozione hanno coinvolto anche il pubblico: tre mamme del Comitato Genitori hanno raccontato le storie dei loro figli, evidenziando quanto i bambini con patologie cardiache abbiano bisogno del CCPM. Un altro momento significativo è stato quello in cui il Primario della Cardiochirurgia Pediatrica, Dott. Sasha Agati, insieme ai membri della Fondazione Chienchierini, accompagnati da Karla, mamma di Jose, bambino venezuelano appena operato presso il CCPM, e dal Presidente Enzo Palumbo di Una Voce per Padre Pio, con in braccio Fael, bimbo di un anno e mezzo proveniente dal Burkina Faso operato al centro taorminese sia per una cardiopatia congenita complessa sia per la correzione della labiopalatoschisi, hanno ricordato l’impatto del CCPM anche nei paesi più poveri, dove l’équipe del centro opera per salvare vite.

Il CCPM è inoltre stato recentemente nominato dal Governo Meloni rappresentante del Piano Mattei nel Mediterraneo, un riconoscimento del ruolo di eccellenza e solidarietà internazionale del centro. La serata si è conclusa con un omaggio a Pippo Baudo, grande artista siciliano scomparso un mese fa, da parte di tutti gli artisti presenti.

Un sentito ringraziamento va a tutte le istituzioni civili e militari, al Comune di Taormina, all’ASP di Messina e al Parco Archeologico di Taormina, all’Associazione Albergatori di Taormina, ai volontari della Croce Rossa di Taormina-Roccalumera, ai Vigili del Fuoco, al Lions Club di Taormina, all’Associazione Mani Amiche di Catania e, soprattutto, al Comitato dei Genitori, il cui impegno instancabile – dal presidio estivo davanti all’ospedale alle numerose iniziative di sostegno – ha reso possibile la stabilizzazione e il rafforzamento del centro.