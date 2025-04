Formazione sulla “Mindfullness” al Policlinico contro il burnot degli operatori sanitari

Catania

Primo corso sperimentale per la gestione dello stress e per la promozione del benessere del paziente e del personale

Si è concluso con grande partecipazione e soddisfazione il primo corso sperimentale di mindfulness rivolto agli operatori sanitari del Pronto Soccorso, organizzato dall’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco”, con l’obiettivo di fornire strumenti concreti per la gestione dello stress e la promozione del benessere psicofisico di pazienti e dipendenti. Il percorso formativo, della durata di 90 ore distribuite in 4 incontri, ha coinvolto medici e infermieri del San Marco, impegnati quotidianamente in prima linea nella cura e nell’assistenza specialmente nelle strutture di emergenza-urgenza e nei pronto soccorso del presidio.

La mindfulness può essere definita come una tecnica psicologica che si avvale dei processi immaginativi e della respirazione consapevole, per ridurre lo stress percepito e promuovere il benessere fisico e psicologico nelle relazioni interpersonali. Attraverso pratiche guidate, esercizi di consapevolezza e momenti di confronto con l’utilizzo della tecnica del Role Play, i partecipanti hanno potuto approfondire i principi della mindfulness e apprendere tecniche per affrontare in modo più centrato le sfide emotive erelazionali del proprio lavoro. “La mindfulness – ha dichiarato il direttore generale dell’AOUP Gaetano Sirna – rappresenta una risorsa preziosa per gli operatori sanitari, spesso sottoposti a ritmi intensi e a forte carico emotivo.