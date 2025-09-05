Gela, a 103 anni sottoposta ad intervento chirurgico dopo la frattura al femore: muove i primi passi

Battuto il record

Lavoro di equipe in sala operatoria

Il record nel reparto di Ortopedia dell’ospedale “Vittorio Emanuele” è stato superato. Una nonnina di 103 anni, Angela Vasile, è finita in sala operatoria a causa di una frattura al femore e dopo l’intervento ben riuscito inizia a muovere i primi passi.

Non è tutto “nero” nella sanità pubblica, c’è ancora chi con spirito di abnegazione continua a sbracciarsi, nonostante la carenza di personale, per dare una risposta di salute ai pazienti che giungono nelle corsie del presidio ospedaliero di via Palazzi.

Così adesso il record è stato superato con la nonnina di 103 anni che ha risposto bene all’operazione chirurgica. L’intervento ortopedico è stato condotto dal primario Salvatore Loggia e dall’ortopedico Sandra Marcellino. «Ma il lavoro più importante – ha detto il primario di ortopedia – lo hanno svolto gli anestesisti Pino Caccamo e Francesca Calì». In sala operatoria erano presenti anche gli infermieri Paola La Paglia e Salvatore Bunetta.