Giornata Mondiale del Rene, visite gratuite al “San Marco” di Catania

Prevenzione

L'appuntamento per il 13 marzo e offre la possibilità di appurare la salute di organi importanti

Giovedì 13 marzo prossimo, dalle ore 9.00 alle ore 13.30, in occasione della Giornata Mondiale del Rene, l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco” con l’Unità Operativa di Nefrologia del Presidio Ospedaliero San Marco guidata da Carmelita Marcantoni, offrirà visite nefrologiche gratuite (con misurazione della pressione arteriosa e l’esame delle urine) negli ambulatori 1 e 2 di Nefrologia nell’edificio centrale B, scala B4 dalla main street. E’ possibile prenotare la visita al numero 0954794357 domani mercoledì 12 marzo, dalle ore 10 alle ore 12:00.“Ti sei mai chiesto se i tuoi reni stanno bene?” Una domanda semplice quella posta in occasione della Giornata Mondiale del Rene dalla Fondazione Italiana del Rene (FIR) e dalla Società Italiana di Nefrologia (SIN), promotori dell’iniziativa a cui aderisce anche l’AOUP, insieme con l’International Society of Nephrology, allo scopo di accrescere la consapevolezza nella popolazione sull’importanza della salute renale.