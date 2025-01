Ha bisogno di potassio per vivere ma i farmaci sono a pagamento: «Perchè mi negano la gratuità?»

La richiesta

E' la denuncia di Ylenia Mancuso, 29 anni, di Valguarnera, che è affetta da una sindrome rara

Ylenia Mancuso, 29 anni, casalinga di Valguarnera (Enna), sposata con tre figli, ha una malattia rara che l’affligge, la sindrome di Gitelman, una patologia che, in Italia, colpisce una settantina di persone. Una tubulopatia che la costringe giornalmente ad assumere una grande quantità di integratori, come il potassio, che per lei sono salvavita. Quei farmaci però lei, nonostante una esenzione rilasciata da un medico dell’ospedale Cannizzaro di Catania, è costretta a pagarli. «Mi chiedo perchè solo a me è negato il diritto alle cure gratis» dice Ylenia, che ha un bisogno costante di queste cure e a volte non bastano. Spesso, infatti, la paziente ha dei crolli di potassio ed è costretta a ricorrere al pronto soccorso.