I medici di famiglia in Sicilia diminuiti del 12,3%: la media di assistiti è pari a 1.161 cittadini ciascuno

I NUMERI

L'analisi della Fondazione Gimbe sulla situazione dei medici di medicina generale nelle regioni italiane

Il massimale di 1.500 assistiti viene superato dal 25,5% del totale dei medici di medicina generale in Sicilia. La media nazionale è pari al 51,7%. Lo rileva la Fondazione Gimbe in un’analisi sulla situazione dei medici di medicina generale, i cosiddetti ‘medici di famiglià, nelle Regioni italiane.

«Il numero medio di assistiti per medici di medicina generale al 1° gennaio 2024 nell’intera regione è pari a 1.161 (media nazionale 1.374)», prosegue l’analisi. Secondo la stima Gimbe, che ha tenuto in considerazione il rapporto ottimale pari a 1 medico di medicina generale ogni 1.200 assistiti, al 1° gennaio 2024 in regione non si rilevano carenze di medici di medicina generale. Tra il 2019 e il 2023 i medici di medicina generale nella regione si sono ridotti del 12,3%. La media nazionale della riduzione è pari all’12,7%;