I nuotatori e quelle macchie sulla pelle: che cosa sono e a che cosa servono

Olimpiadi

La curiosità

Cosa sono quelle macchie sulla pelle dei nuotari che assomigliano a dei lividi e che abbiamo anche notato sulle spalle di Nicolò Martinenghi fresca medaglia d’oro a Parigi?

Quelle macchie non sono altro che l’effetto di una pratica . Non riconosciuta dalla medicina ufficiale – diffusissima tra i nuotatori e chiamata cupping, in italiano coppettazione.

Si tratta di una pratica che deriva dalla medicina cinese e che ha – avrebbe – effetti antidolorifici. Si tratta insomma di una terapia che abbassa la percezione del dolore e scioglie rapidamente le tensioni muscolari esercitando una pressione sulla cute attraverso delle “coppette” che fanno un effetto ventosa sulla pelle e all’interno delle quali viene rimossa l’aria. Questo effetto ventosa fa sì che la pelle subisca un “risucchio”, che “scolla” gli strati superficiali da quelli sottostanti e produce così un maggior afflusso di sangue. Il calore generato aiuta anche il rilassamento del muscolo producendo una riduzione del dolore.

