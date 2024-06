Il siciliano Giovanni Alongi si aggiudica per la 4ª volta il titolo di miglior angiologo d’Italia sulla piattaforma “Mio Dottore”

IL RICONOSCIMENTO

Agrigentino d’origine e messinese d’adozione, ha raccolto circa 900 recensioni positive

È l’unico medico italiano a vincere per la quarta volta consecutiva il “MioDottore award”, il riconoscimento che viene assegnato ogni anno grazie al voto di pazienti e colleghi: il siciliano Giovanni Alongi, agrigentino d’origine e messinese d’adozione, è il migliore angiologo d’Italia secondo la piattaforma social.

«L’apprezzamento corale e unanime da parte dell’utenza e della classe medica mi inorgoglisce in modo particolare – commenta Alongi – da un lato premia i tanti sacrifici che ogni giorno io e i miei collaboratori facciamo per dare il meglio ai nostri malati, dall’altro è una forte spinta emotiva che ci entusiasma nel perseguire nuovi obiettivi e raggiungere significativi traguardi mettendo sempre al centro la salute e il rapporto empatico tra medico e paziente, che, uno all’aggiornamento professionale e tecnologico, rappresentano la chiave del successo. Nel mio settore specifico – conclude Alongi – le patologie venose sono tutte croniche, dunque conquistare la fiducia è essenziale per il successo della cura. Ringrazio di cuore gli angiologi e chirurghi vascolari per avermi votato».