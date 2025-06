Il tango abbraccia a Catania le donne dell’associazione “Il Filo della Vita”

Connubi

Momenti di gioia e festa, di bellezza e amicizia ma anche di prevenzione e informazione con l'instancabile attività della presidente Enza Marchica

Ieri un evento ha unito l’associazione guidata da Enza Marchica, le tanguere dell’Academia ProyectoTango di Angelo e Donatella Grasso e le stiliste catanesi Elisabetta e Daniela Censabella. Un connubio di forza, eleganza e bellezza che ha visto la realizzazione di una sfilata di abiti tangueri, curata da Elisabetta Censabella, all’interno della serata tanguera del sabato sera organizzata da Angelo Grasso.

A sfilare insieme, in un abbraccio reale e non solo ideale, le tanguere e le splendide donne dell’associazione Il Filo della Vita, coadiuvate in questo viaggio dalla socia Loredana Caputo. Momenti di gioia e festa, di bellezza e amicizia ma anche di prevenzione e informazione con l’instancabile attività della presidente Enza Marchica, di tutto il direttivo e delle socie. Se a far belle le modelle ci ha pensato con i suoi abiti Elisabetta Censabella, stilista catanese nota per il suo occhio attento alle contaminazioni e alla valorizzazione del corpo delle donne, il trucco é stato curato da AnnaFiorella Ciuffolo. Una sinergia, un incontro quello tra l’associazione Il filo della Vita e il tango voluta dalla presidente Enza Marchica da una parte e da Angelo Grasso dall’altra. Se infatti Enza Marchica, instancabile, promuove incontri di sensibilizzazione sulla prevenzione, Angelo Grasso periodicamente accoglie enti e associazioni all’interno degli eventi tangueri, scegliendo occasioni di divertimento per supportare cause importanti. Il tango poi, ballo trasversale e sociale, si apre spontaneamente all’inclusione di queste occasioni.

La presidente Marchica, dal canto suo, non smette di ripetere che la “prevenzione va fatta sempre e ovunque” ma anche di dimostrare con i fatti che l’associazione che presiede “ha come obiettivo anche quello di coinvolgere le socie in attività ricreative che facciano sentire le socie protagoniste di un viaggio stupendo, spesso difficile, ma più sopportabile se condiviso e ricco di momenti di pura gioia”.